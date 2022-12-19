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19 дек 2022

Lada Granta стали оснащать 16-клапанными моторами

Lada Granta стали оснащать 16-клапанными моторами

На АвтоВАЗе собрали первую партию «антикризисных» Lada Granta с шестнадцатиклапанными двигателями, правда, в продажу такие машины не поступят

Как сообщают инсайдеры, собранная партия машин – невелика и ее целиком направят на испытания. Инженеры Lada хотят понять, как машины с более мощным мотором ведут себя на дороге при отсутствии ABS. Да, к большому сожалению, концерн пока так и не смог отыскать нового поставщика данного узла. Напомним, что АвтоВАЗ ведет переговоры с китайскими партнерами.

Впрочем, согласно производственному плану в 2023 году завод, все же, должен возобновить производство машин с вышеупомянутой антиблокировочной системой тормозов.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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