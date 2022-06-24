"Упрощенная" Lada Granta получит кондиционер

Несмотря на свое обозначение, "антикризисная" комплектация Lada Granta получилась отнюдь не бедной, но кое-каких опций здесь, все же, не хватает

Судите сами: электрические стеклоподъемники - есть; обогрев зеркал и стекол - есть; аудиоподготовка - есть. Электрическое управление зеркал заднего вида - есть.

Пока единственной доступной опцией для модели являются 15-дюймовые колеса с легкосплавными дисками (вместо стандартных 14-дюймовых на стальных штампованных дисках). Впрочем, инсайдеры сообщают, что совсем скоро за доплату будут предлагать и кондиционер. Стоимость этой комфортной опции не уточняется.

Отметим, Lada Granta Classic’22 предлагается только с 8-клапанным бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. экокласса «Евро-2». Он сочетается с 5-ступенчатой МКП.

