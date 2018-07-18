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18 июл 2018

Lada Priora: и все же производство прекращено

Lada Priora: и все же производство прекращено
Автор фото: фирма-производитель

Производство седана Lada Priora планировалось прекратить еще в прошлом году, но завод упорно держал ветерана российского рынка на конвейере. Шутка ли, производство седана продолжалось 22 года.

В начале июля в базе Росстандарта оказалось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель, что позволило посчитать, что АвтоВАЗ решил еще на год продлить производство Priora, которая, кстати, отсутствует в плане по выпуску автомобилей на второе полугодие 2018 года. Но на заводе говорят, что произошла техническая ошибка, в базу попало старое ОТТС, но с новой датой.

На самом предприятии продолжают хранить молчание и никак не комментируют информацию о Lada Priora. Но телеграм-канал «Русский автомобиль» с ссылкой на собственные источники сообщил о том, что завод сварил последний кузов Lada Priora. Последнюю машину собрали на этой неделе и она, скорее всего, отправится в заводской музей.

Но не исключено, что АвтоВАЗ передаст оснастку для сборки Lada Priora на одно из сборочных предприятий-партнеров. Им может стать «ЧеченАвто»  и казахская «Азия Авто». На Кавказе Lada Priora по-прежнему в почете, а на казахстанском рынке является одной из самых доступных моделей. В этом случае в Тольятти продолжат выпуск машинокомплектов.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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