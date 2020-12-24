В Чечне установят памятник Lada Priora

«Чем выше горы – тем ниже Приоры» - эту сетевую шутку, нам кажется, знают все читатели Motorpage. Однако, установка памятника – это не шутки

Забавно, но эта идея зрела уже не первый год, правда, нигде не указывается, кто именно является инициатором подобного решения. Памятник, скорее всего, поставят перед «местом рождения» модели - заводом «Чеченавто». Как сообщают СМИ, предприятие уже готово оказать посильную помощь в его установке.

Стоит учесть, что на Кавказе Priora уже превратилась в отдельный бренд - даже предметы гардероба с изображениями этого автомобиля здесь в моде. К слову, последние машины на заводе собрали в конце прошлого года, а в продаже на местном рынке они присутствуют до сих пор!