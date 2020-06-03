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3 июн 2020

Lada Priora превратилась в паука

Lada Priora превратилась в паука

В Краснодаре мастера одного из автосервисов завершили постройку седана Lada Priora с восемью паучьими лапами

На весь проект ушло ровно два месяца, и теперь Приора-паук передвигается с помощью электро-моторов, которые вращают маленькие колёса на кончиках металлических лап. Высота «паучьих» лап — 3 метра, вес конструкции — 1,5 тонны. Длина Приоры с лапами составляет 5,6 метра, а ширина — 6,2 метра.

При этом Приора-паук не только стоит, она еще и ходит благодаря электромотору, который Микаелян установил вместо ДВС. Интересно, но  создатели уверяют, что остальные детали в машине заводские, а внутри «паучьих» лапок стоят маленькие колесики и электромоторчики. В целом в движении эта Приора не демонстрирует ничего необычного, едет довольно медленно. Но драйва на такой высоте все равно достаточно, говорят ее создатели.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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