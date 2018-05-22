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22 май 2018

Lada Priora снимают с производства

Lada Priora снимают с производства
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ несколько раз переносил окончание производства седана Lada Priora, но на этот раз решение принято окончательное.

Производство автомобилей прекратится с июля: Lada Priora отсутствует в производственной программе на второе полугодие, а дилеры не могут разместить на нее заказы, пишут «Ведомости» с ссылкой на руководство одного из дилерских холдингов.

Сегодня Lada Priora: самая старая модель предприятия. Она производится с 2006 года, но с учетом того, что по сути представляет собой рестайлинговый вариант «десятки» ее можно назвать долгожителем: на конвейере модель продержалась более 20 лет.

Кроме того, с июля нельзя будет заказать Lada Granta и Kalina. Но в отличие от ситуации с «Приорой», данные модели попросту обновляются: Granta и Kalina получат переднюю часть в стиле Vesta. При этом, хэтчбек и универсал Lada Kalina вольются в семью Granta и будут продаваться под данным именем, став дополнением к седану и лифтбэку.

А еще на Московском международном автосалоне в конце августа АвтоВАЗ представит Lada XRAY Cross и обновленный внедорожник Lada 4x4.
 

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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