В последнее время новости о Северной Корее появляются все чаще на лентах информагентств и первых полосах газет. Этому способствует сближение с Южной Кореей, и даже предстоящая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ына зачастую называют капризным ребенком, привыкшим к роскошной жизни. В его распоряжении собственный поезд, бронированный Mercedes-Benz S-класса и еще несколько шикарных автомобилей.

Но для поездки в воинскую часть Ким Чен Ын воспользовался… седаном Lada Priora. Причем, судя по фото, которое распространило агентство Yonhap News, это довольно старый, повидавший многое на своем веку автомобиль. Причем, стандартный, а не удлиненный (такие выпускали дочерние компании АвтоВАЗа).

Судя по всему и салон автомобиля остался аскетичным: на задние сиденья, на одном из которых и расположился Ким Чен Ын лишь накинули чехлы.