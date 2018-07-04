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4 июл 2018

Ким Чен Ын пересел в Lada Priora

Ким Чен Ын пересел в Lada Priora
Автор фото: Yonhap News

В последнее время новости о Северной Корее появляются все чаще на лентах информагентств и первых полосах газет. Этому способствует сближение с Южной Кореей, и даже предстоящая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

Ким Чен Ына зачастую называют капризным ребенком, привыкшим к роскошной жизни. В его распоряжении собственный поезд, бронированный Mercedes-Benz S-класса и еще несколько шикарных автомобилей.

Но для поездки в воинскую часть Ким Чен Ын воспользовался… седаном Lada Priora. Причем, судя по фото, которое распространило агентство Yonhap News, это довольно старый, повидавший многое на своем веку автомобиль. Причем, стандартный, а не удлиненный (такие выпускали дочерние компании АвтоВАЗа).

Судя по всему и салон автомобиля остался аскетичным: на задние сиденья, на одном из которых и расположился Ким Чен Ын лишь накинули чехлы. 

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При написании новости использовалась информация:
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