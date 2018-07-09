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9 июл 2018

Производство Lada Priora продолжится

Производство Lada Priora продолжится
Автор фото: фирма-производитель

Седан Lada Priora — настоящий долгожитель. С учетом ВАЗ-2110, рестайлинговым вариантом которого она является, машина держится на конвейере уже 22 года.

Седан морально и технически устарел, не соответствует современным нормам безопасности, но все еще пользуется пусть небольшим, но устойчивым спросом. Особенно популярна Lada Priora в кавказских республиках, где машины занижают, наглухо тонируют и подвергают тюнингу.

Весной стало известно о том, что АвтоВАЗ принял окончательное решение в июле этого года снять Lada Priora с производства. Завод уведомил об этом дилеров и прекратил принимать от них заказы на эту модель.

Однако в базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Lada Priora. Оно продлено до конца следующего года. Мало того, оба 1,6-литровых двигателя были модернизированы и в бак можно заливать бензин Аи-92.

Не исключено, что производство Lada Priora в Тольятти действительно будет прекращено. Завод будет выпускать исключительно машинокомплекты, а собирать «Приоры» будут на заводах «ЧеченАвто»  в Аргуне и на казахстанском «Азия Авто», расположенном в Усть-Каменогорске.
 

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При написании новости использовалась информация:
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