АвтоВАЗ опроверг информацию о выходе нового поколения Priora

В свое время эта модель, являясь глубокой модернизацией семейства ВАЗ 2110, была очень популярна. За одиннадцать лет было произведено более восьмисот тысяч машин

Конвейерная жизнь автомобиля завершилась в 2018 году, но Priora до сих пор востребована на вторичном рынке. Недавно в социальных сетях появилась информация о том, что завод планирует возродить модель Priora. Посты сопровождались необычным видео, где новинка показана во всей красе.

К сожалению, все это фейк - АвтоВАЗ официально заявил, что планов по перезапуску «Приоры» у предприятия нет, а ролик был назван «хорошей попыткой поклонников марки». Отметим, что за новую Priora был взят небезызвестный французский седан Peugeot 508.