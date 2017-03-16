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16 мар 2017

LADA Priora остается на конвейере

LADA Priora остается на конвейере
Автор фото: фирма-производитель

Сегодня «АвтоВАЗ» рассказал о своих планах относительно производства LADA Priora

По словам пресс-службы, выпускать автомобиль в Тольятти будут до того момента, пока на нее будет спрос, добавив, что "ничего не вечно и жизненный цикл завершается у любого продукта"

Поводом для догадок о снятии автомобиля с конвейера стало заявление руководителя «АвтоВАЗ» Николя Мор, в одном из интервью он сообщил, что систему ГЛОНАСС в скором времени нужно установить на всю модельную гамму Волжского автозавода, но на счет Priora у него есть сомнения.

Напомним, что LADA Priora, пришедшая на смену «десятке» и какое-то время выпускавшаяся с ней параллельно, на рынке уже 10 лет и, за исключением рестайлинга в 2013-м, кардинально не обновлялась, что не помешало ей в момента становиться одним из самых продаваемых автомобилей на российском рынке.

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При написании новости использовалась информация:
Российская Газета

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