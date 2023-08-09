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9 авг 2023

«АвтоВАЗ» выпустит последние 600 Lada Largus

«АвтоВАЗ» выпустит последние 600 Lada Largus

На этой неделе компания «АвтоВАЗ» начала производство последней партии универсалов и грузовых фургонов Lada Largus в количестве 600 экземпляров

Стало известно, что автомобили на данный момент собираются на заводе в Тольятти, а позже сборку перенесут на завод в Ижевске.  Как отмечает пресс служба компании, это связано с концентрацией производственных мощностей для сборки моделей Lada Iskra, Lada Aura и кроссовера на платформе Vesta.

Напомним, что проблема производства фургонов началась в связи с отсутствием комплектующих. Последняя ограниченная партия автомобилей Lada Largus сошла с конвейера в июле 2022 года в количестве 1800 экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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