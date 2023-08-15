Возобновлено производство Lada Largus

Согласно пресс-релизу, опубликованному компанией АвтоВАЗ, в понедельник 14 августа было возобновлено производство моделей Lada Largus

Ранее было известно, что с конвейера сойдут 650 автомобилей, но отмечалось, что сборка должна была начаться в следующем месяце. На данный момент производство автомобилей осуществляется на заводе Тольятти, позже, по планам компании, сборка партии электромобилей e-Largus должна переехать на завод в Ижевске.

Напомним, что прекращение производства автомобилей Lada Largus было связано с отсутствием комплектующих, которые ввозились из-за границы. Ранее компания отметила, что стоимость базовых комплектаций моделей Lada повышаться не будет, но насколько изменится цена более дорогих версий Largus пока не известно.