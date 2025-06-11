Lada Largus вернулась в пятерку самых продаваемых автомобилей в России

Универсал Lada Largus вновь оказался среди лидеров российского авторынка. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 23-ю неделю 2025 года (со 2 по 8 июня) в стране было реализовано 653 новых автомобиля этой модели. Это позволило Largus впервые с ноября прошлого года войти в пятерку самых популярных машин на рынке

По объему продаж Lada Largus уступила только четырем моделям: Lada Granta (3 074 проданных автомобиля), Lada Vesta (1 667), кроссоверу Haval Jolion (1 045) и Changan UNI-S (806). Также в первую десятку вошли Geely Monjaro, LADA Niva Legend, Belgee X50, Chery Tiggo 4 и Lada Niva Travel. Продажи этих моделей находились в диапазоне от 580 до 650 единиц.

Всего за отчетную неделю в России было продано 23,6 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 1% меньше, чем неделей ранее, и на 22% ниже, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Напомним, что Lada Largus вернулась на рынок практически ровно год назад в июне 2024 года. Модель предложена с 90-сильным мотором в начальной комплектации и с 106-сильным двигателем в версии подороже. В паре с моторами работает 5-ступенчатая “механика”. Привод – передний.

