АвтоВАЗ запустил тестовую сборку Largus

К сожалению, эта модель из-за дефицита комплектующих несколько месяцев не выпускалась, но теперь все возвращается на круги своя.

АвтоВАЗ объявил о тестовом запуске сборочных линий Largus – фургона и универсала. При этом в будущем универсал планируется усовершенствовать — по предварительным данным, для Largus адаптируют ту же автоматическую трансмиссию, которую планируется установить на Lada Vesta. Кроме того, в ближайшие годы Largus получит модернизированную битопливную модификацию.

Серийное производство автомобилей будет запущенно осенью, во всяком случае несколько месяцев назад глава автомобильного концерна называл именно эти сроки.