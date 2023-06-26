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26 июн 2023

АвтоВАЗ запустил тестовую сборку Largus

АвтоВАЗ запустил тестовую сборку Largus

К сожалению, эта модель из-за дефицита комплектующих несколько месяцев не выпускалась, но теперь все возвращается на круги своя.

АвтоВАЗ объявил о тестовом запуске сборочных линий Largus – фургона и универсала. При этом в будущем универсал планируется усовершенствовать — по предварительным данным, для Largus адаптируют ту же автоматическую трансмиссию, которую планируется установить на Lada Vesta. Кроме того, в ближайшие годы Largus получит модернизированную битопливную модификацию.

Серийное производство автомобилей будет запущенно осенью, во всяком случае несколько месяцев назад глава автомобильного концерна называл именно эти сроки.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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