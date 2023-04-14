Автомобильный портал Motorpage
14 апр 2023

Представлен прототип электрического Largus

Представлен прототип электрического Largus

На закрытой дилерской конференции АВТОВАЗа в Сочи продавцам Lada показали прототип фургона Largus c электрической силовой установкой

Да, не гибрид, а именно полноценный электрокар. Строго говоря, разработка данной машины велась специалистами компании "Итэлма", которая является основным поставщиком электронных компонентов для АвтоВАЗа.

На e-Largus будут устанавливать  электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и зоне, где ранее был бензобак. Запас хода на одном полном заряде достигнет 400 км с учетом водителя и 100 кг полезной нагрузки в салоне, то есть эти показатели рассчитаны по методике NDEC. Что касается динамических характеристик, то  максимальная скорость здесь принудительно ограничена на отметке в 145 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada e-Largus

Lada вывела на тесты прототипы электрических минивэнов Largus

26 декабря 2022

АвтоВАЗ начал испытания электрического Largus

28 ноября 2022
Lada Largus

АвтоВАЗ ненадолго возобновит производство Lada Largus

26 октября 2022
Lada Largus (2020) вид спереди

У Lada Largus обнаружились проблемы с блоком ABS.

03 августа 2022
Lada Largus (2020) вид спереди

Какой будет судьба Lada Largus ?

21 июля 2022
Lada Largus

Названа дата возобновления производства Lada Largus

13 июля 2022

 Новости Lada Largus

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс» Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому»
Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"
Aurus Senat - aurus senat (2019) монумент оправданных ожиданий
Тест драйв
05 апреля 2023

Aurus Senat
"Монумент оправданных ожиданий"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"

Написано новостей:

3 2 8 1 1