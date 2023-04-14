Представлен прототип электрического Largus

На закрытой дилерской конференции АВТОВАЗа в Сочи продавцам Lada показали прототип фургона Largus c электрической силовой установкой

Да, не гибрид, а именно полноценный электрокар. Строго говоря, разработка данной машины велась специалистами компании "Итэлма", которая является основным поставщиком электронных компонентов для АвтоВАЗа.

На e-Largus будут устанавливать электромотор мощностью 110 кВт (150 л.с.), литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и зоне, где ранее был бензобак. Запас хода на одном полном заряде достигнет 400 км с учетом водителя и 100 кг полезной нагрузки в салоне, то есть эти показатели рассчитаны по методике NDEC. Что касается динамических характеристик, то максимальная скорость здесь принудительно ограничена на отметке в 145 километров в час.