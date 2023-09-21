Запатентован шильдик для электрического Lada Largus

АвтоВАЗ зарегистрировал графическое наименование модели e-Largus. Соответствующее изображение появилось в базе данных ФСИП

Ожидается, что предсерийная партия универсалов e-Largus с электрической силовой установкой будет выпущена до конца текущего года. Пока завод концентрируется на выпуске бензиновых модификаций Largus и говорить о реорганизации производственных мощностей для полноценного серийного производства «электричек» рано.

Напомним, что на данный момент ведётся перенос производства Lada Largus из завода Тольятти в Ижевск. В прошлом месяце компания выпустила последнюю ограниченную партию универсалов, собранных на тольятинских мощностях. В следующем году родной завод полностью сконцентрируется на выпуске Lada Iscra и Aura, а к 2025 году с конвейера сойдет кроссовер на базе Vesta.