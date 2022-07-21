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21 июл 2022

Какой будет судьба Lada Largus ?

Какой будет судьба Lada Largus ?
Автор фото: фирма-производитель

Да АвтоВАЗ возобновляет сборку этого популярного универсала. Правда, это решение носит временный характер, да и итоговая партия машин будет небольшой - 1500-2000 тысячи машин.

Надо сказать, что эти машины не будут упрощенными - и подушки безопасности, и ABS с кондиционером - все это будет наличествовать. Единственный нюанс - под капотом будет располагаться восьмиклапанный двигатель объемом 1.6 литра и мощностью в 90 лошадиных сил. Впрочем, этот двигатель стоял на модели и раньше, хотя и была альтернатива в виде 106-сильного агрегата.

Полноценная сборка Largus будет организована в декабре, впрочем, есть информация, что конвейер могут законсервировать до следующего года. Отметим, что ещё в середине мая в Минпромторге заявляли, что Renault (Largus построен на французской платформе B0) даже после полного выхода с российского рынка продолжит поставлять АвтоВАЗу комплектующие для сборки.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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