В базе данных Росстандарта было опубликовано Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), которое выдано АвтоВАЗу на новую версию цельнометаллического фурогна Largus. В нем появился новый двигатель.

Речь идет о бензиновом 1,6-литровом 16-клапанном двигателе ВАЗ-21129, который уже устанавливается на Lada Vesta. Его мощность составляет 106 л.с., а максимальный крутящий момент равен 148 Нм. Он заменит французский двигатель такого же объема, который слабее (102 л.с.). Напомним, что также Ларгус доступен с 87-сильным двигателем ВАЗ-11189.

Кроме того, были внесены и некоторые изменения в коробку передач, с которым будет идти новый мотор. У него длиннее главная передача, а четвертая имеет иное передаточное значение.

Сегодня французский мотор предлагается только для топовой версии фургона Lada Largus, который стоит 594 800 рублей.