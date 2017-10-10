АвтоВАЗ продолжает постепенно увеличивать локализацию универсала Lada Largus (сиречь Dacia Logan MCV первого поколения), отказываясь от иностранных агрегатов в пользу собственных.

Так, 102-сильный двигатель Renault уступил место 1,6-литровому 16-клапанному мотору мощностью 106 л.с. Такой же силовой агрегат устанавливается, например, на Lada Vesta и XRAY. Помимо прибавившейся мощности до 148 л.с. вырос и крутящий ммоент. При этом, в отличие от двигателя Renault его можно заправлять топливом Аи-92.

А вот коробка передач пока осталась прежняя, Renault, но на АвтоВАЗе ее модернизировали специально для своего двигателя: изменены передаточные числа третьей, четвертой и пятой передач.

Несмотря на замену двигателя, стоимость машины не изменилась: универсал стоит от 620 400 рублей, фургон - от 594 800 рублей, версия Lada Largus Cross - от 674 900 рублей.