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10 мар 2021

Lada Largus получит газовую версию

Lada Largus получит газовую версию
Автор фото: фирма-производитель

Уже как месяц идет производство нового универсала Largus, однако, газовая модификация так и не была представлена, хотя у предшественника такая версия была. Ждать ли нам версию с индексом CNG?

Определенно ждать! Как сообщает портал Лада.Онлайн, сборка таких машин начнется несколько позже – ближе к маю. Сейчас же завод направил все мощности на производство обычных версий, дабы обеспечить необходимый объем  для отправки дилерам по стране.

Технические характеристики обновленного метанового «Ларгуса» не раскрываются, но мы предполагаем, что  они будут идентичны характеристикам предшественника. Напомним, что прошлый Largus CNG оснащался мотором 1.6 (106 лошадиных сил) и 5-ступенчатой механикой. Также автомобиль оснащался двумя баками – обычным 50-литровым бензиновым и 90-литровым резервуаром для газа, что обеспечивало тысячекилометровый запас хода.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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