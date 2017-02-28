Количество дверей и механизмы их открытия не изменились, но сами распашные задние двери выросли вслед за крышей и открывают полный доступ в увеличившееся пространство салона. Новый кузов, как и первоисточник, имеет полное остекление, но окна пассажирских деверей механизмов подъема стекол уже не имеют, вместо них – сдвижные форточки. Мест в салоне базовой комплектации всего пять, но вдобавок к ним имеется возможность установки двух кресел третьего ряда.

Новый «Каблучок» из Нижнего Новгорода будет выпускаться не только в «гражданской» комплектации, но и в версиях санитарного автомобиля и социального такси. Снаряженная масса новинки, в зависимости от исполнения, составит от 1260 до 1530 кг, для которых будет достаточно потенциала стандартного бензинового мотора Renault K4M мощностью 102 лошадиных силы. Увы, планов на строительство грузовых пикапов у завода пока нет, а официально «Логан» с кузовом пикап на нашем рынке не продается.