Названа дата возобновления производства Lada Largus

Похоже российский автомобильный гигант постепенно возобновляет производство всех своих моделей. Сперва была Granta, затем Niva… . Теперь же стало известно, что совсем скоро на конвейер встанет и минивэн Largus

АвтоВАЗ планирует возобновить производство универсалов и фургонов Lada Largus 26 июля. Об этом сообщает паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте», который регулярно выкладывает инсайдерскую информацию с АвтоВАЗа. Предполагается, что первоначальные объемы производства будут невелики – 250-300 еженедельно.

К сожалению, мы также ничего не знаем о комплектациях выпускаемых машин. Скорее всего под капотом расположится 8-клапанный 90-сильный двигатель, который также устанавливается на модель Lada Granta.