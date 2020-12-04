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4 дек 2020

Новый Lada Largus встал на производственную линию

Новый Lada Largus встал на производственную линию

АвтоВАЗ начал сборку предсерийных автомобилей Lada Largus. В то же время, производитель до сих пор не рассекретил внешность новинки

О том, что началось производство новых «Ларгусов», сообщил паблик AvtoVAZ News во ВКонтакте. Указывается, что все собранные автомобили отправят дилерам в качестве демонстрационных машин. Инсайдеры говорят о том, что мощность линии работает на выпуск девяти автомобилей в день. На данный момент отрабатываются все нюансы сборки, а персонал проходит необходимое обучение.

Что касается самого обновления, то оно одновременно произойдет и с обычным универсалом, и с версией Cross. Причём они получат заметные отличия во внешности. Так, например, автомобили получат разные решетки радиаторов. Ожидаются серьезные изменения и в интерьере.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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