Обновленный Largus – покрова сорваны

АвтоВАЗ распространил снимки обновленного Lada Largus в исполнении Cross. Технические же подробности производитель решил не распространять

Откровенно говоря, в Largus изменилась только передняя часть, зато значительно. Для новинки создали новый X-образный бампер и новую решетку радиатора с крупными ячейками. Что касается оптики, то по очертаниям она похожа на таковую от Renault Logan. Завершают картину новые зеркала и капот.

Что касается интерьера, то его пока не показывают, хотя по некоторым шпионским кадрам уже ясно, что в салоне будет много черт от Renault Duster. Также существует большая вероятность, что техническую начинку автомобиль позаимствует у своего предшественника. Официальные же подробности появятся ближе к концу года.