У Lada Largus обнаружились проблемы с блоком ABS.

Эта модель встала на конвейер третьей по счету - после "антикризисных" Granta и Niva. Жаль что до дилеров автомобили добраться не могут.

Чтобы поставить Largus на сборочную линию было необходимо решить одну важную задачу - найти поставщика систем ABS. Стандартный Bosch, который устанавливался на машины до кризиса теперь не используешь - из-за санкций фирма приостановила все сделки с российскими партнерами. Без вышеупомянутого узла машину тоже не соберешь - в отличие от той же Granta, где ABS является опцией, у Ларгуса ее обязательное наличие изначально заложено в конструкцию.

На днях СМИ сообщили, что проблему удалось решить - найден новый поставщик в Китае (фирма Trinova). Даже была собрана тестовая партия. Однако, сейчас стало известно, что новый датчик работает некорректно. Сейчас вазовские специалисты работают над решением проблемы. Как только ПО китайского блока Trinova будет исправлено, машины начнут поступать в продажу.