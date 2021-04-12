Автомобили Lada обзавелись новой мультимедийной системой

Семейства автомобилей Vesta и Xray в качестве опций получили новую мультимедийную систему EnjoY Pro с программным обеспечением Яндекс Авто

Первое, что сразу бросается в глаза – 8-дюймовый Multi Touch дисплей с разрешением HD. Что касается звука, то здесь задействована технология 3D Sound by Arkamys. Если говорить кратко, то, благодаря цифровым алгоритмам, создается эффект объемного звучания. Указывается, что все системы проходили индивидуальную настройку звука под каждую модель.

Что касается сервисов Яндекс, то здесь присутствует полный набор интерфейсов от навигатора до музыкального сервиса. Присутствует и голосовой ассистент «Алиса», благодаря чему реализовано голосовое управление. Синхронизация с мобильными устройствами также присутствует. Как реализована интернет-связь? Интернет можно раздать по мобильному устройству через Wi-Fi. Также можно использовать USB-модем. Отдельное взаимодействие с Sim-картами не предусмотрено.