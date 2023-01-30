Автомобили Lada снова начнут ржаветь?

Российские машины долгое время не могли похвастать хорошим лакокрасочным покрытием. Разумеется, технологии совершенствовались и внедрялись новые методики, благодаря участию французских и японских концернов и даже бюджетные машины могут похвастать, например, оцинковкой кузова. Впрочем, здесь не все так однозначно…

Автомобильные блогеры провели необычное исследование на предмет оцинковки машин Lada. В частности, автомобильный эксперт Сергей Николаев объездил несколько дилерских центров и самолично проверил автомобили. Картина получилась интересной – некоторые машины: Largus, Xray, Vesta защищены цинком практически по всему кузову, собственно, как и заявляет автопроизводитель.

С другой стороны, скажем, Niva Travel. Представители завода заявляют, что из оцинкованной стали сделаны двери, крылья и боковины кузова. В то же время блогеру встретились автомобили, где оцинкованным оказался лишь один капот! Та же ситуация наблюдалась и с семейством Granta – производитель указывает, что в числе защищенных кузовных панелей присутствует, например, капот, но на некоторых товарных машинах эта деталь оказалась без цинка.

Причины такого «разброса» неясны, представители Lada тоже пока не дают комментариев. С большой долей вероятности, у завода есть определенные сложности с поставками необходимого металлопроката. К слову, недавно СМИ сообщили и о том, что АвтоВАЗ испытывает острый дефицит краски. Ситуация привела к тому, что компании пришлось серьезно ограничить цветовую палитру автомобилей Lada.

