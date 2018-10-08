АвтоВаз обновит весь модельный ряд к 2021 году

Руководство АвтоВаза выступило с амбициозным заявлением

Волжский автопроизводитель внедряет новую платформу для сборки своих машин. В связи с этим изменятся все выпускаемые машины, включая и новую Весту, которая уже бьёт рекорды продаж в РФ.

Внедрение новой технологической платформы внесёт большие изменения не только в технические и эксплуатационные параметры выпускаемых машин, но и в эксплуатационные характеристики, показатели надёжности. Новая платформа изменит состав комплектующих и требования к ним.

В настоящее время специалисты Волжского завода приступили к проработке взаимоотношений с поставщиками частей и агрегатов для работы в условиях новой сборочной платформы. От них потребуется внедрение более жёстких систем управления качеством и контроля выходных характеристик.

В результате продукция под брендом ЛАДА должна не только избавиться от случаев производственного брака, но и повысить все технические характеристики до уровня лучших мировых аналогов.