В сети появились подробности о производственных планах АвтоВАЗа по обновлению модельного ряда Lada. Они были представлены на закрытом совещании.

Основные премьеры можно ожидать в августе, вероятнее всего, завод покажет их на Московском международном автосалоне. О том, завод откажется от Lada Kalina слухи ходили давно: оставшиеся в гамме универсал и хэтчбек «сольют» в одно семейство с Lada Granta после ее обновления. Самой доступной машине изменят переднюю часть, она получит «Х-фейс», что должно сблизить ее внешность с Lada Vesta. У седана также «подправят» заднюю часть кузова. По слухам после обновления в салоне полностью изменится передняя панель. Кроме того, Lada Granta должна стать первой моделью завода для которой будет предлагаться система дистанционного управления некоторыми функциями Lada Connect. С помощью приложения для смартфона можно будет открыть или закрыть двери и окна, завести автомобиль, а также осуществлять мониторинг его местонахождения.

Также в августе будет продемонстрирован «кросс» вариант хэтчбека Lada XRAY. Машина будет иметь увеличенный до вполне внедорожных 200 мм дорожный просвет и пластиковый обвес. Вероятнее всего Lada XRAY Cross будет предлагаться только в топовых вариантах.

Но самое интересное, что завод намерен обновить и внедорожник Lada 4x4. Никаких подробностей об этом обновлении нет. Но судя по отсутствию шпионских фотографий, особых перемен в облике машины не будет. Возможно, рестайлинг коснется исключительно интерьера.