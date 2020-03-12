АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч машин из-за дефекта тормозов

АвтоВАЗ объявил отзыв 12 192 автомобилей Lada моделей Vesta, XRAY и Largus, выпущенных с сентября 2019 года по настоящее время.

Причина отзыва: высокая вероятность дефекта обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. В худшем случае эта неисправность грозит отказом тормозной системы. На всех автомобилях бесплатно заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормоза (даже если дефект не был обнаружен в ходе проверки). Список VIN-номеров попавших под отзыв машин опубликован на сайте Росстандарта.