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12 мар 2020

АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч машин из-за дефекта тормозов

АвтоВАЗ отзывает 12 тысяч машин из-за дефекта тормозов
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ объявил отзыв 12 192 автомобилей Lada моделей Vesta, XRAY и Largus, выпущенных с сентября 2019 года по настоящее время.

Причина отзыва: высокая вероятность дефекта обратного клапана вакуумного усилителя тормоза. В худшем случае эта неисправность грозит отказом тормозной системы. На всех автомобилях бесплатно заменят обратный клапан вакуумного усилителя тормоза (даже если дефект не был обнаружен в ходе проверки). Список VIN-номеров попавших под отзыв машин опубликован на сайте Росстандарта.
 
В октябре 2019 года АвтоВАЗ отзывал Lada Granta из-за точно такого же дефекта, еще раньше — в мае 2019-го — была объявлена сервисная кампания в отношении Lada Largus из-за дефекта мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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