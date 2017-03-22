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22 мар 2017

АвтоВАЗ отзывает проданные ранее автомобили

АвтоВАЗ отзывает проданные ранее автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Росстандарт сегодня информирует о добровольном отзыве более 106 тысяч автомобилей LADA Kalina и Granta, проданные с 3 сентября 2015 года. В официальном обращении сообщается, что причиной этого стало перетирание топливной трубки тросом сцепления для машин с механической коробкой передач

Владельцев машин проинформируют о том, чтобы они предоставили свои автомобили в ближайший дилерский центр для диагностики повреждений и проведения ремонта. В рамках сервисной кампании будет произведена установка защитной облицовки, которая исключает перетирание трубок. Весь ремонт будет происходить бесплатно.

Также в сообщении Росстандарта сказано, что отзываются автомобили с VIN-кодами, список которых можно посмотреть на сайте ведомства. Чтобы определить, попадает ли транспортное средство под отзыв, необходимо сопоставить VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем, после чего следует обратиться в дилерский центр и записаться на ремонт.

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При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

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