АвтоВАЗ раскрыл ориентировочную цену обновленной Lada Niva Travel

Директор продуктовых программ и проектов ПАО «АВТОВАЗ» Олег Груненков сообщил, что рестайлинговая версия популярного отечественного внедорожника Lada Niva Travel поступит на рынок с новым мотором и незначительным увеличением цены

По словам представителя компании, модернизированная Niva Travel с новым 1,8-литровым двигателем будет стоить около 1 400 000 рублей. Для сравнения, текущая версия модели предлагается минимум за 1 314 000 рублей, что делает обновление относительно доступным.

Главным техническим новшеством стал новый 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л.с. Он пришел на смену классическому 1,7-литровому мотору, который использовался еще с советских времен. Новый агрегат представляет собой родственника знакомого по другим моделям двигателя 1.8 EVO, но с 8-клапанами.