АвтоВАЗ сделал Lada Niva Travel с палаткой на крыше

Российская компания АвтоВАЗ на форуме “Путешествуй” представила новую версию внедорожника Lada Niva Travel для туристических путешествий

Такая версия оборудована боксом с палаткой на крыше производства фирмы Yuago. Судя по надписи - это модель палатки Travel 2,0, которую на официальном сайте можно приобрести отдельно к любому автомобилю. Отмечается, что туда могут поместиться до трех человек: два взрослых ростом до 1,9 м и один ребенок. Масса, которую выдерживает палатка составляет 200 кг.

Также компания показала версию “Нивы” с креплением для двух велосипедов на крыше. Более того, производитель пообещал подобные туристические модификации для моделей Vesta и Niva Legend.