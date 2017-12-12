АвтоВАЗ объявил об очередных кадровых перестановках. И с завода и из альянса Renault-Nissan уходит Харальд Грюбер, который занимал пост вице-президента по инжирингу российского автогиганта. Его на этом посту сменит Сельчук Кура.

«Я хочу пожелать г-ну Харальду Грюбелю всего наилучшего в его дальнейшей карьере и поблагодарить его за весомый вклад в развитие АвтоВАЗа в последние 3 года. Сельчук Кура продолжит обеспечивать рост наших инженерных компетенций в России, что является одной из ключевых целей в реализации амбициозного среднесрочного плана Компании, - заявил глава АвтоВАЗа Николя Мор. - Сельчук успешно исполнял свои обязанности в инжиниринговой службе Альянса в Турции, Франции и Японии. Я уверен, что его опыт и профессиональные компетенции окажут значительную поддержку дальнейшему развитию семейства автомобилей Lada, спроектированных российскими инженерами».

Практически сразу после получения образования Кура начал свою работу сначала в Renault, а потом в альянсе Renault-Nissan. В последнее годы он занимал должности ыице-президента подразделения по инжинирингу легких коммерческих автомобилей (Renault, Франция), вице-президента по инжинирингу шасси (сначала во Франции, затем в Nissan в Японии). Был директором проектов Renault Megane II Sedan, Dacia Lodgy and Dacia Dokker. В октябре 2017 года Кура стал старшим советником президента АвтоВАЗа по инжинирингу.

