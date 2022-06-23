АвтоВАЗ собрал первую партию «упрощенных» Lada Niva

Речь идет не только о классической Niva Legend, но и о современной Niva Travel. Производство «товарных» машин будет запущено в начале августа текущего года

Сама процедура «упрощения» велась по тому же принципу, что и с моделью Granta -адаптацией двигателя под менее строгие нормы «Евро-2», удаления системы ABS и комплекса слежения «ЭРА- Глонасс». Кроме того, на Lada Niva Travel теперь устанавливается «антикризисное» рулевое колесо с четырьмя спицами — аналогичное используется и на упрощённой Lada Granta.

Пилотная партия состоит из 26 автомобилей – в продажу они не поступят. К сожалению, цена на «антикризисные Нивы» также остается неизвестной – напомним, что обычная Lada Niva Legend сейчас стоит минимум 818 900 рублей.