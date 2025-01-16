АвтоВАЗ установил десятилетний рекорд по производству автомобилей Lada в 2024 году

Компания АвтоВАЗ завершила 2024 год с рекордными показателями производства автомобилей Lada за последние десять лет. Объем выпуска вырос на 40%, по сравнению с 2023 годом и составил 525,53 тыс. машин. Основными драйверами роста стали популярные модели Granta, Vesta, Niva и Largus

АвтоВАЗ уверенно сохраняет позицию ведущего производителя на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей в России, обеспечив 27% рыночной доли. В 2024 году продажи компании выросли на 30% и достигли отметки в 495 тыс. автомобилей. Абсолютным лидером по популярности среди покупателей стала Lada Granta (205,62 тыс. единиц), за ней следуют модели Vesta (123,46 тыс.), Niva (100,85 тыс.) и Largus (22,19 тыс.). Также значительный вклад в объем продаж внесли корпоративные клиенты, которые приобрели 197 тыс. автомобилей, чаще всего выбирая модели Granta, Niva и Vesta.

Экспортные поставки Lada увеличились в четыре раза, до 21 тыс. машин. Основными рынками сбыта стали страны СНГ, Иран, Куба, Вьетнам и ОАЭ. В числе европейских партнеров — Германия и Словакия. В 2025 году компания планирует нарастить экспорт до 30 тыс. автомобилей.