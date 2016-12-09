Отечественная компания АвтоВАЗ в ноябре текущего года сумела продемонстрировать положительную динамику продаж на российском рынке, сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как указывается в отчете АЕБ, в прошлом месяце официальные дилеры АвтоВАЗа передали в руки своих клиентов 25 507 автомобилей бренда Lada, тем самым улучшив результат ноября 2015 года на 18,2%. По итогам одиннадцати месяцев объем реализации отечественных автомобилей на российском же рынке составил 238 666 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, сократился на 2,8%. За отчетный период доля АвтоВАЗа на российском рынке увеличилась на 2,9 процентных пункта и составила 19,3%.

Наиболее популярным автомобилем в модельном ряду отечественного автопроизводителя стала модель Lada Granta. За месяц россияне приобрели 8 516 таких автомобилей, что на 5,4% меньше, чем в ноябре прошлого года. Стоит отметить, что такой высокий показатель позволил Lada Granta занять первое место по объемам продаж среди всех моделей, официально представленных на первичном автомобильном рынке в России. В период с января по ноябрь включительно в России было продано 78 953 таких автомобиля, падение к АППГ составило 27,3%.

Второе место во внутреннем рейтинге АвтоВАЗа (4-ое место в общем зачете) занимает модель Vesta. В ноябре объем реализации этого автомобиля был зафиксирован на уровне 5 661 экземпляра, за год этот показатель вырос более чем в два раза (+223,9%). С начала года на российском рынке было продано 48 160 экземпляров Lada Vesta.

«Тройку» лидеров закрывает универсал Lada Largus (8-ое место в общем рейтинге) с показателем 3 119 реализованных автомобилей, что на 0,1% или 3 шт. меньше, чем годом ранее. В январе-ноябре эта модель была распродана в количестве 26 460 экземпляров, падение к АППГ составило чуть более четверти (-26,4%).