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15 авг 2022

АвтоВАЗ вернулся к стандартному режиму работы

АвтоВАЗ вернулся к стандартному режиму работы

Достаточно продолжительное время главный автомобильный завод страны после перезапуска своего производства работал по сокращенному, четырехдневному, графику. Теперь же стало известно, что  АвтоВАЗ вернулся к «пятидневке»

По-прежнему на конвейере собираются две модели –Granta и Niva Legend. Первую будут собирать в две смены, вторую – в одну. При этом предполагается, что с 29 августа по 27 ноября оба производства перейдут на шестидневную рабочую неделю, дабы нарастить объемы выпуска машин.

Отметим, что у руководства АвтоВАЗа есть еще одна важная задача – окончательный перенос производства Lada Vesta из Ижевска в Тольятти. Сообщается, что по плану эти мероприятия планируют завершить к марту следующего года.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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