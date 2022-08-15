АВТОВАЗ возобновляет производство NIVA TRAVEL

Российский автомобильный гигант объявляет о возобновлении производства внедорожника LADA NIVA Travel. Автомобили, первоначально, будут предлагаться лишь в базовом оснащении

Собственно, в стандартную комплектацию внедорожника входит усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари. Список оборудования LADA NIVA Travel 2022 модельного года также дополнен стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.

«Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведётся работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей. Благодаря профессионализму и преданности делу всего коллектива АВТОВАЗа, поддержке федеральных и региональных органов власти, действующей государственной программе льготного кредитования мы будем активно продолжать эту работу и предлагать нашим клиентам доступные автомобили с оптимальным уровнем оснащения», - заявил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.