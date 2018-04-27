АвтоВАЗ приносил своим владельцам убытки с 2012 года, причем в 2015- 2016 годах они достигли рекордных цифр, это было связано с подготовкой к запуску в производство новых моделей.

В первом квартале этого года предприятие впервые получило прибыль в размере 600 миллионов рублей против убытков в размере 2,8 миллиарда рублей годом ранее. Впрочем, прибыль эта «бумажная»: Renault и «Ростех» докапитализировали предприятие на 61,4 миллиарда рублей (!), выпустив допэмиссию акций. Но и другие показатели выглядят неплохо: выручка выросла на 40,8% до 64,8 миллиарда рублей.

«Я благодарен коллективу АВТОВАЗа за его вклад в результаты деятельности и нашим акционерам — Groupe Renault и госкорпорации Ростех — за их большой вклад в продолжающийся процесс рекапитализации Компании. Тем не менее я должен подчеркнуть те риски, которые могут оказать влияние на наши будущие результаты. Значительные колебания валютных курсов, имевшие место в апреле, могут оказать отрицательное влияние на российский автомобильный рынок и на финансовое состояние АВТОВАЗа в 2018 году. Мы намерены сохранять самый высокий в российской автомобильной отрасли уровень локализации (86%), продолжать работу над оптимизацией как переменных, так и фиксированных затрат, и развивать продуктовый портфель Lada для того, чтобы преодолеть эти трудности», — заявил президент АвтоВАЗа Николя Мор.

За первые три квартала завод продал в России 79 114 автомобилей, что на 28,8% больше чем годом ранее. Экспорт вырос на четверть до 7861 автомобиля, хотя основные поставки и пришлись на соседние Белоруссию и Казахстан.