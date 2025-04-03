"АвтоВАЗ" заявил о 90% локализации автомобилей Lada

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов утверждает, что средний уровень локализации автомобилей Lada превышает 90%. По его словам, компания достигла практически полной локализации в производстве внедорожников: у модели Niva этот показатель составляет 99,5%, а у Niva Legend – 99,8%

Соколов подчеркнул, что "АвтоВАЗ" способен конкурировать не только с китайским, но и с мировым автопромом в сегменте автомобилей класса B и B+. Высокий уровень автоматизации способствует этому – например, на сварочной линии Lada Granta степень роботизации достигла 84%, что соответствует ведущим мировым стандартам Китая и Японии.

Кроме того, на заводах компании сегодня работает более 1,3 тыс. роботов, что позволяет "АвтоВАЗу" обеспечивать высокие объемы производства и стабильное качество продукции. По словам Соколова, предприятие готово к жесткой конкуренции на рынке и намерено укреплять свои позиции.