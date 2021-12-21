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21 дек 2021

Дата в истории: АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

Дата в истории: АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
Автор фото: фирма-производитель

21 декабря  1973 года отечественный автомобильный гигант выпустил свой миллионный автомобиль. Им стал седан ВАЗ 2103.

Если в основе легендарной «Копейки» лежит Fiat 124, то «Трешка» также построена на базе итальянского Фиата – модели 125.  ВАЗ 2103 в свое время называли автомобилем класса люкс, хотя фактически здесь имеет место быть глубокая модернизация 2101. Взять, к примеру, тот же самый кузов – унификация в восемьдесят процентов! Зато салон, если сравнивать, конечно же, казался действительно роскошным: ворсовый ковер, отсутствие голого металла в верхней части дверей, тахометр, часы, комбинированная обивка сидений из сукна и кожзаменителя, подлокотник для задних пассажиров и.т.д.

Что касается двигателя, то под капот установили модернизированный двигатель от того же ВАЗ 2101. Ему нарастили объем (с 1200 до 1400 «кубиков) и увеличили мощность с 62 до 75 лошадиных сил.  Из интересных технических новшеств можно отметить, например, появление вакуумного усилителя тормозов.

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