Дизайн Lada Iskra рассекречен на патентных снимках

Компания АвтоВАЗ зарегистрировала патенты на новую модель Lada Iskra. Они появились в базе ФИПС и теперь мы можем узнать, как будет выглядеть все семейство “Искра”, включающее седан, универсал и кросс-универсал

Новинка выполнена в стилистике других моделей отечественного бренда. Это выражается в X-образном дизайне передней части автомобиля. Главное внешнее отличие - угловатые края передней оптики и “спортивно” выглядящие бампера. Боковые панели такие же, как на актуальной Lada Vesta. Решетка радиатора широкая, а задние блоки фар имеют оригинальную форму. При этом задние фонари у седана и универсала слегка отличаются. К слову, 5-дверная версия будет выделяться и благодаря эффекту “парящей” крыши, а внедорожная модификация получит пластиковый обвес по всему периметру кузова.

Силовая установка пока не раскрывается, но предполагается, что она будет позаимствована у семейства Vesta. Стандартным тандемом будет 1,6-литровый 16-клапанный бензиновый двигатель и 5-ступенчатая ВАЗоская “механика”. В версиях подороже, вероятно, мы увидим 1,8-литровый агрегат, но уже в паре с вариатором.