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26 апр 2023

Глава АвтоВАЗа подтвердил повышение цен на машины

Глава АвтоВАЗа подтвердил повышение цен на машины

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что цены на две модели Lada повысятся с 1 мая. Чем вызван подобный шаг?

По словам руководителя предприятия, во-первых, на ценник влияет инфляция. Во-вторых, из-за перехода на импортозамещенные запчасти стоимость самой машины тоже возрастает, так как детали стоят дороже аналогов, которые поставлялись ранее глобальными компаниями. Выходит что иногда наша деталь за счет меньшего объема производства может оказаться дороже аналога из Европы.

Соколов не уточнил, какие именно модели подорожают. Однако ранее уже стало известно, что повышение цен затронет только Lada Granta и внедорожник Niva Travel. Судя по данным инсайдеров, корректировка превысит два процента и окажется гораздо выше

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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