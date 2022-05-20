Когда появятся упрощенные Lada Granta?

Дилеры АвтоВАЗ начнут принимать заказы на подобные машины уже в середине нынешнего лета. К слову, а чем упрощенные машины отличаются от обычных?

Все просто – три параметра. Первый – двигатель сертифицирован под нормы Евро 4, а не под стандарт Евро 5, которые являются более строгими. Второй – отсутствие антиблокировочной системы тормозов. Третий – подушек безопасности здесь также нет.

Сми сообщают, что на данный момент собрано семь подобных машин – все они будут направлены в экспертные лаборатории для сертификации. АвтоВАЗ рассчитывает собирать не меньше 30 000 таких машин ежемесячно. Это практически докризисный объем выпуска. Возврат к стандартным комплектациям будет осуществляться постепенно – как только будут появляться необходимые комплектующие.