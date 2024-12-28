LADA готовится к выходу на рынок Вьетнама

Российский автогигант "Автоваз" активно изучает рынок Вьетнама и предпринимает шаги для начала коммерческих поставок своих автомобилей. В рамках подготовки концерн отправил девять автомобилей различных моделей и модификаций для проведения сертификации и получения необходимых разрешений

В их числе Granta, Vesta, Niva Legend и Niva Travel. Ожидается, что они прибудут во Вьетнам в феврале 2025 года. Торговый представитель России во Вьетнаме Вячеслав Харинов сообщил, что первые результаты выхода "Автоваза" на рынок можно будет оценить уже к середине следующего года.

Компания также зарегистрировала представительство и ведет поиск партнеров в регионе. По словам Харинова, российские автомобили имеют высокие шансы на успех благодаря конкурентоспособным ценам, качеству и способности справляться с тяжелыми дорожными условиями, характерными для вьетнамской местности.

Российские автомобильные бренды уже представлены на вьетнамском рынке. Например, грузовые автомобили "Камаз" давно закрепились в регионе, а автомобили марки "ГАЗ" собираются на местных заводах. Успешным примером является предприятие GAZ THANH DAT, которое с 2019 года производит технику для Вьетнама и других стран.

