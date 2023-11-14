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14 ноя 2023

Lada на электротяге: какие новинки готовит АвтоВАЗ в ближайшем будущем?

Lada на электротяге: какие новинки готовит АвтоВАЗ в ближайшем будущем?

Стало известно, что компания АвтоВАЗ планирует расширить модельный ряд за счет электрических версий Lada Largus, Lada Vesta и Lada Niva. В соответствии духу времени они получат приставку Е к названию

На данный момент точно известно, что завод в Тольятти ведет работу над созданием электрической модификации Lada Largus. Ожидается, что автомобиль выйдет на рынок в следующем году. Он будет комплектоваться батареей емкостью 60 кВт*ч, которая обеспечит запас хода в 400 км на одном заряде (по циклу NEDC).

Из нового появилась информация и о разработке Lada E-Niva и E-Vesta, но их создание зависит спроса. Вероятно, пройдет еще год или два, когда фактический прототип будет продемонстрирован публике.

При написании новости использовалась информация:
quto

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