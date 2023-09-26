Lada Niva Travel получит отделку из экокожи

В интернете появилась информация, что АвтоВАЗ планирует выпустить в ноябре комплектации Lada Niva Travel с отделкой салона из искусственной кожи

Данная модель ранее не была представлена с таким салоном даже в самых дорогих комплектациях. Пока нет точной информации, будет ли это комбинированная отдела с использованием ткани, как у Lada Vesta в комплектации Techno. В данном случае интерьер выполнен с использованием ткани и экокожи двух цветов: черного и коричневого.

Напомним, что Lada Niva Travel оснащается бензиновой рядной «четверкой» объёмом 1,7 л. Мощность – 80 л.с. Крутящий момент - 127 Нм. Автомобиль комплектуются 5-ступенчатой «механикой». Привод – полный. Стоимость автомобиля начинается от 1 092 900 рублей.