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3 дек 2018

Lada объявила отзыв моделей из-за неправильных рулей

Lada объявила отзыв моделей из-за неправильных рулей

Казалось бы, мелкая, на первый взгляд, погрешность несет в себе очень большую потенциальную угрозу безопасности для водителей и пассажиров

АВТОВАЗ проводит сервисную кампанию для 1716 неправильно укомплектованных автомобилей. Под отзыв попали модели Kalina, Granta и Priora, проданные с апреля 2018 года по сегодняшнее число.Дело в том, что у этих автомобилей могут возникнуть проблемы из-за несоответствия комплектации рулевого колеса и модуля подушки безопасности водителя, что, в свою очередь может, может привести  к отказу от срабатывания.

В рамках сервисного обслуживания механики проверят  маркировку изделий, сочетаемость модуля подушки безопасности водителя и рулевого колеса и общее состояние каркаса рулевого колеса.  В случае какого- либо несоответствия, будет произведена замена рулевого колеса. Традиционно,  VIN-номера конкретных экземпляров, которым предстоит отправиться на ремонт можно найти на сайте Росстандарта. Также владельцы потенциально дефектных автомобилей будут уведомлены по телефону либо путем рассылки писем.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Росстандарт

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