Lada подорожает с переходом на «Евро-5»

С 1 сентября АвтоВАЗ готов возобновить производство автомобилей в соответствии с экостандартом «Евро-5». Первой на очереди стоит Lada Granta. В связи с этим, цена увеличится от 10 до 40 тыс. рублей

Стандарт «Евро-5» подразумевает сокращение выбросов NOx и твёрдых частиц (сажи, РМ) путём установки дроссельной заслонки на впуске, иных поршней с изменённой формой камеры сгорания, другого турбокомпрессора, системы вентиляции картерных газов, а также сажевых фильтров, способных улавливать мелкие частицы. Такая модификация коснётся всех двух моторов, устанавливаемых на Lada Granta. Это бензиновые двигатели объёмом 1,6 л. мощностями 90 или 106 л.с.

Отмечается, что тестовые автомобили уже прошли весь цикл испытаний. Доработанные двигатели будут доступны, начиная с комплектации Classic (мотор 1,6 л. на 90 л.с.). Стоимость начинается от 784 000 рублей (это на 10 тыс. рублей больше, чем раньше). Мотор мощностью 106 л.с. предложен в комплектации Comfort и выше. Цена - 925 900 рублей (ранее 885 900 рублей).