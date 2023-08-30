Автомобильный портал Motorpage
30 авг 2023

Lada подорожает с переходом на «Евро-5»

Lada подорожает с переходом на «Евро-5»

С 1 сентября АвтоВАЗ готов возобновить производство автомобилей в соответствии с экостандартом «Евро-5». Первой на очереди стоит Lada Granta. В связи с этим, цена увеличится от 10 до 40 тыс. рублей

Стандарт «Евро-5» подразумевает сокращение выбросов NOx и твёрдых частиц (сажи, РМ) путём установки дроссельной заслонки на впуске, иных поршней с изменённой формой камеры сгорания, другого турбокомпрессора, системы вентиляции картерных газов, а также сажевых фильтров, способных улавливать мелкие частицы. Такая модификация коснётся всех двух моторов, устанавливаемых на Lada Granta. Это бензиновые двигатели объёмом 1,6 л. мощностями 90 или 106 л.с.

Отмечается, что тестовые автомобили уже прошли весь цикл испытаний. Доработанные двигатели будут доступны, начиная с комплектации Classic (мотор 1,6 л. на 90 л.с.). Стоимость начинается от 784 000 рублей (это на 10 тыс. рублей больше, чем раньше). Мотор мощностью 106 л.с. предложен в комплектации Comfort и выше. Цена - 925 900 рублей (ранее 885 900 рублей).

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta Sport

АвтоВАЗ приступил к сборке обновленных Lada Granta Sport

29 августа 2023
Lada Aura

Производство лимузинов Lada Vesta начнется через год

23 августа 2023

Lada Largus и Vesta получат крыши отечественного производства

22 августа 2023

15 августа было подписано соглашение о создании ВАЗ

15 августа 2023
Lada Largus

Возобновлено производство Lada Largus

15 августа 2023

АвтоВАЗ обещает не поднимать цены на некоторые автомобили

11 августа 2023

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Voyah Dream - voyah dream phev (2021) белый «фрейтлайнер» Тест драйв
30 августа 2023

Voyah Dream
"Белый «Фрейтлайнер»"
Omoda S5 - omoda s5 (2023) omoda — для народа?
Тест драйв
23 августа 2023

Omoda S5
"Omoda — для народа?"
Skywell HT-i - skywell ht-i (2023) вид спереди
Тест драйв
16 августа 2023

Skywell HT-i
"Если ехать долго-долго"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 6 4 5